Nez Rouge a assez de bénévoles

Nez Rouge au complet ! La fondation qui ramène chez elles les personnes qui ne se sentent pas capables de conduire a suffisamment de bénévoles pour les deux dernières nuits de 2016. Au total, 26 équipes de trois personnes, quatre téléphonistes et trois chefs de soirées seront mobilisés la nuit du Nouvel An. Pour la première fois en 27 ans, les bénévoles auront un toit à La Chaux-de-Fonds. Des particuliers leur offrent la possibilité de venir se réchauffer et se restaurer.

A mi-parcours, le bilan de cette édition dans le canton de Neuchâtel est donc positif. Contacté, le président de la section neuchâteloise , Jean-Marc Colin, estime qu’il y a une hausse par rapport à l’année passée mais le bilan définitif sera tiré au début de l’année 2017. /ali