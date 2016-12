Des hippies au théâtre des abeilles

Ça va groover au théâtre des abeilles, à La Chaux-de-Fonds. La vingtaine de comédiens-chanteurs-danseurs de la troupe Evaprod interprète Hair. Spectacle hippie à la réputation sulfureuse à ses débuts, à la fin des années 60, Hair parle de guerre, de sexe, de drogue, de fraternité, de paix. «Rien n’a été censuré, mais on a bien adapté. On a essayé de rendre les choses le plus poétique possible», précise le metteur en scène Jacint Margarit.

Pour monter cette comédie musicale, Evaprod est allé recruter quatre comédiens-chanteurs-danseurs professionnels à Paris. Cinq musiciens viennent compléter l’affiche. Hair est à découvrir du 31 décembre au 29 janvier 2017 sur la scène du théâtre des abeilles à La Chaux-de-Fonds.

La première semaine de janvier, les spectateurs peuvent se restaurer sur place, avant la représentation, grâce à une collaboration mise sur pied avec des restaurateurs de la région. /cwi