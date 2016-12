Neuchâtel se lance à la chasse aux corbeaux arracheurs de plantes. La Ville s’est dotée d’un appareil pour faire fuir les volatiles qui s’attaquent aux fleurs entretenues par le Service des parcs et promenade. Dernièrement, ce sont les pensées plantées sur l’Esplanade du Mont-Blanc qui ont subi les assauts des corbeaux.

Selon le chef de service Vincent Deprez, les soupçons de vandalisme initiaux ont vite laissé place à une autre réalité alors que le véritable coupable a été démasqué. Il se trouve que ce sont les corbeaux qui arrachent les pensées… pour leur plaisir !

En effet, les volatiles prennent les plates-bandes pour une piste d’atterrissage et se saisissent des fleurs pour s’envoler à nouveau et les lâcher un peu plus loin : « comme des petites bombes ».

Cris d'oiseaux dissuasifs

Pour éviter que les oiseaux n’arrachent toutes les plantes, le Service des parcs et promenades a donc installé un dispositif sonore pour les faire fuir. Celui-ci émule le cri d’un corbeau en détresse, ce qui pousse les volatiles à ne pas se poser.