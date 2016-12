Braquage à l'agence UBS du Locle

L’agence UBS du Locle victime d’un brigandage. Un homme armé d’un pistolet a pénétré dans la banque mercredi vers 17 heures, selon un communiqué de la Police neuchâteloise. Le personnel n’a pas été blessé mais le braqueur a pu s’enfuir avec du numéraire.

La Police neuchâteloise lance un appel à témoins. Elle recherche un homme entre 30 et 40 ans, mesurant entre 1m70 et 1m75, au teint basané et au crâne rasé. Au moment du casse il portait des lunettes, une doudoune foncée et un pantalon bleu. L’homme s’exprimerait avec un accent du sud de la France.

Toute personne pouvant fournir des informations est priée de contacter la Police neuchâteloise au 032 889 90 00. /mvr