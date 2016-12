La détente du marché de l’immobilier se confirme

Les Suisses trouvent plus facilement un logement aujourd’hui qu’il y a trois ans. C’est ce que révèle une enquête réalisée par comparis.ch et publiée mardi matin. Pour plus de la moitié des locataires, la recherche de leur logement actuel a duré moins de deux mois.

Romandie moins bien lotie

Les Romands mettent, en effet, plus de temps pour trouver un logement. Parmi celles et ceux qui ont déménagé au cours des deux dernières années, 31% des Suisses alémaniques n’ont pas consacré plus d’un mois à la recherche de leur nouveau bien contre seulement 17% des Suisses romands. La plupart des Latins n’ont d’ailleurs trouvé quelque chose qu’après quatre mois.

Du côté du nombre de visites, la tendance est la même. Les Romands arrivent en tête du classement avec sept visites de logements en moyenne. Les Alémaniques sont deuxièmes avec six visites.

Les personnes à la recherche d’un nouveau logement ont, enfin, déposé 3,5 candidatures en moyenne. Un tiers des répondants n’a même envoyé qu’un seul dossier, selon les résultats de l’enquête réalisée ce mois auprès d’un échantillon de 1'028 Suisses. /comm+alr