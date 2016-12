Dernier adieu à Jean-Jacques Schumacher

Un dernier hommage a été rendu à Jean-Jacques Schumacher mercredi après-midi au temple de Bévilard. Cette figure de l’histoire régionale s’est éteinte samedi à l’âge de 74 ans. Il avait été tour à tour été enseignant, politicien journaliste, notamment en tant que chroniqueur économique sur Radio Jura bernois pendant près de 30 ans. Ses proches et amis lui ont adressé leurs derniers messages, touchants et empreints d’anecdotes sur la vie de celui qui en aura marqué plus d’une.

Un homme aux multiples facettes

Un homme sensible, adepte du consensus, charismatique et doté d’un talent d’organisateur hors norme : Jean-Jacques Schumacher était tout cela à la fois. Les différents intervenants ont notamment rappelé qu’il aimait se lancer dans des défis hors-normes. Pour reprendre les mots du pasteur, comment pouvait-on penser, en 1974, à réunir antiséparatistes et autonomistes qui se déchiraient autour de la Question jurassienne ? Cette volonté a marqué le parcours politique de Jean-Jacques Schumacher, lui qui fut notamment le premier secrétaire général de l’Assemblée interjurassienne, ainsi que le premier président du Conseil du Jura bernois. Ses proches ont aussi rappelé ses talents d’enseignant et de pédagogue, toujours prêt à soutenir ses élèves et ne tolérant pas les situations d’échec. Il organisait d’ailleurs des cours de soutien à son domicile pour ne laisser personne en marge.

Des souvenirs pour chacun

Aujourd’hui, Jean-Jacques Schumacher n’est plus, et chacun s’en rappellera à sa manière, comme l’a écrit sa fille. Pour certains il restera le souvenir du politicien, pour d’autres celui du prof d’économie ou du membre du Rotary club des Reussilles. D’autres encore se rappelleront Bison, le chef scout de Tavannes. RJB se souviendra pour sa part du collègue et ami qui aura partagé son histoire pendant de longues années, avant de lui adresser à son tour un dernier adieu. /ast