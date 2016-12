Crise, Swissness: des défis pour l'horlogerie

Dès le 1er janvier, les montres suisses seront encore un peu plus suisses. La nouvelle législation sur la protection des marques et des indications de provenance entrera en vigueur ce dimanche. Elle prévoit notamment de renforcer les conditions pour qu’un produit soit estampillé « Swiss made ». À partir de cette date, au moins 60 % du coût de production d’une montre devront être réalisés en Suisse. On parle ici du produit fini, et plus uniquement des mouvements comme c’était le cas jusqu’ici. Ces derniers continueront à répondre aux normes en vigueur actuellement. Jean-Daniel Pasche nous explique ce qu’apportera ce changement (son uniquement depuis la version classique du site Internet) :