Carrie Fisher n’est plus

Les fans de Star Wars sont en deuil. Carrie Fisher, l’inoubliable princesse Leia, est décédée mardi des suites d’une crise cardiaque à Los Angeles. L’actrice américaine avait 60 ans.

Carrie Fisher est devenue une star internationale à seulement 21 ans. Elle a été propulsée sur le devant de la scène grâce à son rôle de la princesse Leia dans la trilogie originale "Star Wars". La saga devient rapidement un phénomène culturel entre 1977 et 1983. Carrie Fisher combattait alors les forces de l'Empire avec Mark Hamill et flirtait avec leur compagnon de route Han Solo, incarné par Harrison Ford. Alors que dans la trilogie les femmes sont rares. Carrie Fisher a su camper une princesse au caractère bien trempé, courageuse, brillante et drôle. En 2015, dans Star Wars, épisode 7 : le Réveil de la Force elle a à nouveau enfilé le costume de la princesse Leia. L’année prochaine, les fans de Star Wars pourront la voir une dernière fois à l’écran dans le 8e épisode de la saga. /ats-seb