La Fondation UBS pour la culture n’oublie pas Neuchâtel

La Fondation UBS pour la culture joue les Pères Noël : elle a attribué 95'000 francs à huit artistes ou projets en Suisse romande.

Parmi les projets encouragés, la fondation a remis 30'000 francs au Musée d'ethnographie de Neuchâtel dans le cadre de sa rénovation. L'auteur Thomas Sandoz à La Chaux-de-Fonds fait aussi partie des personnes soutenues.

Ces subventions s'ajoutent à d'autres subsides distribués au printemps et portent à 330'000 frans le montant total versé à la culture par la fondation en Suisse romande en 2016. Elle reçoit chaque année entre 500 et 600 requêtes de tout le pays et répond positivement à une centaine. /ats-msa