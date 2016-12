Contrefaçons: la lutte s'intensifie sur les réseaux sociaux

Environ un million de copies de montres suisses ont été saisies dans le monde cette année, selon Jean-Daniel Pasche, président de la Fédération horlogère suisse, dans un entretien à nos confrères de l'ATS. Un chiffre similaire à celui de 2015.

La majeure partie de ces saisies a été réalisée en Chine. La traque des contrefaçons a aussi permis de mettre la main sur 130'000 fausses montres en Turquie, 70'000 à Dubaï et 9000 en Russie.

Les services de la FH ont aussi fait supprimer plus d'un million d'annonces de fausses montres sur internet et les réseaux sociaux. C’est deux fois plus que l’année dernière.

La Fédération horlogère poursuit ses activités de formation auprès des autorités pour améliorer la saisie des fausses montres. Ainsi, des cours ont été donnés notamment à Dubaï, à l'aéroport de Londres-Heathrow, à San Francisco, ou à Athènes. /ats-gwe