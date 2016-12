Reportage:

Strass et paillettes à la salle de spectacles de Fontainemelon. Le Niki’s Dance Show présente dès mardi Tapis rouge. Ce spectacle, le 8e de la compagnie, plonge le spectateur au cœur du festival de Cannes. Il réunit plus d’une vingtaine de chanteurs et danseurs dans 35 tableaux axés sur le 7e art. Deux professionnels évoluent aux côtés des amateurs : il s’agit d’Alexandre Juillet, qui a fait ses premiers pas au Niki’s Dance avant de rejoindre l’école Rudra Béjart, et de Laura Grande, formée à la Scala de Milan. L’intrigue se déroule lors du festival de Cannes. Un producteur est la recherche de sa vedette alors que le jeune Alexandre cherche à se faire connaître. La troupe fera découvrir ou redécouvrir au public des chansons cultes du cinéma avec, en toile de fond, le festival de Cannes.

Loris Migistrini:

(fonctionne uniquement depuis la version classique du site).