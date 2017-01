Dans le rétro : la saga de Bulat et Xamax

La page tchétchène de Neuchâtel Xamax s’est définitivement tournée. C’est l’un des faits marquants de l’année écoulée. Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a condamné le 6 décembre Bulat Chagaev à trois ans et demi de prison, dont la moitié ferme. Il a reconnu coupable l’ancien dirigeant du club de football de gestion fautive et déloyale, de détournement de l’impôt à la source, de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres. Retour sur cette saga avec Sarah Massy (fonctionne uniquement depuis la version classique du site).