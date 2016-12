Succès pour la Chasse au trésor

Chasse au trésor dans le canton de Neuchâtel.

Laura, Zoé et Laurent : ces trois auditeurs de RTN ont sillonné le canton et les environs samedi après-midi en compagnie de Noemy et Sarah.

L’équipage est parti de Travers à 15 heures. Les participants ont dû trouver des indices pour se rendre dans le lieu suivant où d’autres indices étaient cachés. But du jeu : découvrir une personnalité suisse. Après avoir passé par La Sagne, Les Hauts-Geneveys, Peseux, Cornaux et Cudrefin, le trio a résolu l’énigme. Il s’agissait de Jean Tinguely. /nre-sma