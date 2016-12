Noël, c'est ensemble

Du côté du Val-de-Travers, Noël partage c’est dès 18h à la salle Fleurisia de Fleurier.

Sur le littoral, plusieurs fêtes sont organisées également. Tout d’abord à Peseux où dès midi les citoyens ont rendez-vous à la salle des spectacles pour le Noël des isolés. A Boudry, un Noël en commune est prévu dès 18h et jusqu’à 23h à la salle des spectacles. La Grande Salle de Bevaix accueille quant à elle Noël ensemble dès 19 heures Et enfin du côté de Neuchâtel, c’est Noël autrement qui prend ses quartiers au Péristyle dès 15h samedi et jusqu’à 20h dimanche sans interruption.