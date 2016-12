Projet de l'agglomération RUN déposé à Berne

Nouveau pas franchi dans la construction de l’agglomération neuchâteloise et de la stratégie Neuchâtel Mobilité 2030. Le Conseil d’État et les communes de l'agglomération RUN viennent de remettre le dossier du projet d’agglomération à la Confédération. Berne devrait l’analyser dans le courant de l’année prochaine.

Concrètement, le projet planifie les mesures pour développer l’agglomération neuchâteloise en termes de mobilité. Ceci dans le but de solliciter des crédits fédéraux dès 2019 dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération FORTA.

Densification autour des axes de transport

Désormais à sa troisième version, le projet précise les détails de la construction d'une agglomération multipôle réunissant les trois grandes villes du canton à l’horizon 2030-2040. Cette planification se base aussi sur la mise en œuvre de la LAT et de la stratégie Neuchâtel Mobilité 2030, votée à plus de 84% par la population neuchâteloise le 28 février dernier.

Dans les nouveautés de ce rapport, les mesures proposées veulent notamment renforcer la densification autour des axes de transports publics, dont la ligne directe Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, qui avec sa cadence au quart d’heure serait la pierre angulaire du projet.

FORTA, un fonds indispensable

Le seul point noir à l’horizon reste la situation financière actuelle du canton et des communes. En effet, la mise en oeuvre d’un tel projet nécessite d’importantes garanties en termes d'argent. C’est pourquoi, le Conseil d'État et les communes tablent en premier lieu sur la participation de la Confédération au financement via le fonds FORTA. Un fonds dont la création va dépendre de la votation populaire fédérale du 12 février prochain. /comm-jha