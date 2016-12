Les cadeaux de Noël 2016

Vous avez fait tous vos cadeaux de Noël ? La question revient très souvent en cette période. Dans ce domaine, il y a deux écoles : ceux qui anticipent et ont tout acheté bien avant la date fatidique, et ceux qui s’y prennent à la dernière minute. Dans les magasins en ce 22 décembre, ce n’est pas encore la ruée, mais les professionnels de la vente s’attendent à un samedi particulièrement chargé.

Sous le sapin, vous trouverez peut-être une écharpe tricotée par Mamie, une boîte à bijoux fabriquée par tonton ou des dessins réalisés par les petits-neveux. Dans les commerces, il y a quelques cadeaux phare cette année. On notera, au rayon hifi, le succès rencontré par les enceintes connectées. Du côté des jouets, la mode est aux Hatchimals, des animaux en peluche interactifs qui sortent d’un œuf quand on en prend suffisamment soin. De nombreux magasins sont en rupture de stock depuis plusieurs semaines. Et les indémodables jeux Lego ont encore la cote, notamment la gamme Lego Technic qui plaît aux grands enfants. /msa