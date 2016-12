Bulat Chagaev fait appel du jugement rendu à son encontre début décembre par le Tribunal régional de Neuchâtel. L’avocat du Tchétchène n’a pas indiqué si son client faisait appel sur la totalité du jugement ou sur des points particuliers, selon une information d’Arcinfo.

Le 6 décembre, l'ancien président de Neuchâtel Xamax a été condamné à trois ans de prison avec sursis partiel, pour gestion fautive et déloyale, détournement de l'impôt à la source, tentative d'escroquerie et faux dans les titres. Au second jour du procès, il figurait aux abonnés absents. /aju