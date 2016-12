De la récup’ à la déchetterie

La déchetterie de Plaines-Roches à Neuchâtel innove. Dès le 5 janvier 2017, un comptoir de récupération permettra d’offrir une seconde vie à des objets qui peuvent encore servir. Les habitants de Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin pourront venir déposer des objets qui seront ensuite transmis à des associations caritatives.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre le Centre social protestant, Emmaüs-La Récupe, les Ateliers Phénix et la Ville de Neuchâtel. Une phase test de six mois est prévue afin de juger son efficacité et son utilité. /comm-ali