Creux-du-Van : mise en consultation de la planification

Les cantons de Neuchâtel et Vaud mettent deux documents en consultation pour la panification territoriale du Creux-du-Van. Les textes visent à la préservation de la nature et du paysage, tout en permettant un usage durable du site pour le tourisme, l’agriculture et la sylviculture.

Ces documents reflètent la volonté des autorités cantonales de rechercher un équilibre entre les intérêts de la préservation du patrimoine naturel et paysager, de l’agriculture et de la sylviculture, ainsi que du tourisme. Le Haut plateau du Creux-du-Van se situe sur les territoires des cantons de Neuchâtel et Vaud.

Au-delà de la mise en consultation, un périmètre de protection et un règlement seront finalisés. Ils seront ensuite soumis à enquête publique. /aju-comm