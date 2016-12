Conseils pour un sapin de Noël en toute sécurité

L’heure est au sapin de Noël et à ses décorations. Si certains privilégient les arbres de la région à l’image du sapin rouge ou du sapin blanc, d’autres, venant tout droit des pays nordiques, ont la cote, comme le Nordmann, apprécié pour son aspect touffu et vert.

Si l’apparence joue un rôle, il ne faut pas pour autant oublier l’aspect sécuritaire. Et là, certains types de conifère peuvent s’avérer plus trompeurs que d’autres. Si les espèces nordiques gardent un beau vert après plusieurs semaines, cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas secs et le risque d’un embrasement rapide est particulièrement présent.

Quel que soit le type de sapin choisi, il est conseillé de mettre son pied dans l’eau ou dans un bac de sable que l’on gardera humide pour assurer la conservation de l’arbre. Placer son conifère éloigné des sources de chaleur est aussi primordial.

Concernant les décorations, l’Etablissement cantonal d'assurance et de prévention de Neuchâtel (ECAP) préconise les guirlandes électriques. Un choix qui devient obligatoire pour les sapins nordiques, les flammes nues étant tout bonnement interdites. Concernant les arbres de la région, il est possible de les décorer avec de vraies bougies, mais attention, une surveillance continue est exigée quand elles sont allumées. /rgi