Il faut mieux intégrer les réfugiés sur le marché du travail

Les réfugiés et les personnes admises provisoirement devraient travailler plutôt que dépendre de l'aide sociale, demande la conférence suisse des institutions d'action sociale. Il faut redoubler d'efforts, surtout au niveau de la formation professionnelle.

Les mesures d'intégration prises jusqu'à maintenant sont insuffisantes et les coûts de l'aide sociale risquent d'augmenter massivement, avertit la conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) vendredi dans un communiqué.

Parmi les réfugiés reconnus, un sur deux est toujours sans emploi après dix ans. Du côté des personnes admises à titre provisoire, cette part monte à trois quarts.

Afin de contrer cette évolution, l'Etat et l'économie devraient davantage investir dans la qualification professionnelle, déclare la CSIAS. L'association nationale de l'aide sociale ne vise pas premièrement les jobs d'appoint pour les personnes non qualifiées, ces postes devenant toujours plus rares.

De plus, le salaire de ce type d'emplois ne permet pas d'en vivre, contraignant les personnes à recourir à l'aide sociale. La CSIAS estime qu'il faut plutôt se concentrer sur les travailleurs qualifiés dont la Suisse a besoin.

Un tas de revendications

Elle a présenté vendredi devant la presse une batterie de revendications qui doivent remplir cet objectif. Il s'agit par exemple de créer rapidement 5000 places supplémentaires dans les programmes de travail, de proposer un accompagnement individuel et de mettre en place des mesures incitatives pour les employeurs comme des contributions à l'initiation au travail.

Autres revendications: supprimer les obstacles administratifs et augmenter le montant des forfaits d'intégration fédéraux, qui s'élève actuellement à 6000 francs par personne. Les Suisses à la recherche d'un emploi doivent aussi pouvoir profiter de ces mesures.

Obligation de se former

A côté de la Confédération, des cantons et communes, la CSIAS estime que l'économie ainsi que les réfugiés et les personnes admises provisoirement ont aussi un rôle à jouer.

Des accords contraignants avec le milieu économique sont nécessaires. Les personnes bénéficiant d'un droit de séjour doivent être tenues de suivre une formation professionnelle; il faut examiner la possibilité de modifier la loi en ce sens, d'après la CSIAS.

Coût de 100 millions

Les mesures supplémentaires d'intégration au marché du travail ont toutefois un prix: l'association estime les coûts à environ 100 millions de francs par année. Mais l'investissement en vaut la peine, car sur le long terme 'des coûts énormes pourraient être épargnés', avance la CSIAS convaincue.

Une personne à l'aide sociale coûte environ 25'000 francs par an. Si l'on peut réduire en moyenne d'une année la dépendance à l'aide sociale des personnes liées à l'asile, les coûts supplémentaires engendrés par les mesures d'intégration sont d'ores et déjà couverts.

/ATS