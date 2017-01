Jean-Claude Biver croit à la montre connectée

Tag Heuer et son patron Jean-Claude Biver résistent à la crise qui secoue la branche de l'horlogerie. Depuis plus d'un an, la marque chaux-de-fonnière affiche des chiffres en croissance, notamment grâce aux montres connectées.

En 2016, Tag Heuer a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 14% par rapport à l'année précédente, a déclaré le responsable du pôle horloger du groupe de luxe français LVMH dans une interview parue vendredi dans la Neue Zürcher Zeitung.

Tag Heuer a renoué avec la croissance fin 2015, alors que l'ensemble de la branche fait grise mine. La montre connectée 'Carrera Connected' et la publicité qui en a découlé ne sont pas pour rien dans ce succès. 'Nous avons vendu 56'000 pièces durant les 14 mois depuis son lancement en novembre 2015, bien plus que les attentes initiales fixées à 20'000', confie Jean-Claude Biver.

Objectif de 150'000 pièces

Sur l'année en cours, le patron de Tag Heuer espère écouler 150'000 montres connectées, avec une nouvelle collection attendue pour mai. En raison d'un nombre de pièces vendues plus faible, la rentabilité est à l'heure actuelle encore inférieure à celle des montres traditionnelles.

'Mais déjà l'an dernier, nous avons enregistré des bénéfices avec la Connected. Lorsque nous dépasserons les 100'000 pièces écoulées, nous bénéficierons de marges relativement confortables', assure le patron âgé de 67 ans.

Il ne faut pas oublier que la montre intelligente n'est qu'au début de son existence, rappelle encore le Luxembourgeois d'origine. 'Dans une certaine mesure, nous sommes encore à l'âge de pierre de ce produit'. Les récentes déclarations du patron d'Apple Tim Cook sur les ventes de Noël sont toutefois extrêmement positives. L'Apple Watch est en effet en bonne voie d'enregistrer un trimestre record.

/ATS