Le président chinois veut approfondir les relations avec la Suisse

La Chine entretient des relations exemplaires avec la Suisse, estime le président chinois Xi Jinping. Avant sa visite d'Etat en Suisse, à partir de dimanche, le chef de l'Etat chinois souhaite approfondir encore ces liens.

Ces relations 'ont valeur d'exemple pour les relations d'amitié et de coopération entre des pays qui se différencient par leur ordre social, leur état de développement et leur taille', écrit M. Xi dans une tribune d'une page publiée vendredi par la Neue Zürcher Zeitung. Elles se basent sur l'amitié et le respect mutuel, ajoute-t-il.

Le président chinois souhaite que l'accord de libre-échange signé en 2013 entre Berne et Pékin soit complété. Il pense à une réévaluation de cet accord pour renforcer sa 'fonction de modèle'.

M. Xi plaide en outre pour le maintien d'un 'échange de visite de haut rang'. Les formats de dialogue et de consultations existants entre les deux pays doivent être mis à profit pour un soutien et une compréhension mutuels, affirme-t-il.

Des plateformes communes doivent par ailleurs permettre de renforcer et d'étendre la collaboration en matière d'innovation dans les domaines économiques et de recherche. Les échanges culturels sont aussi un domaine évoqué par le chef de l'Etat chinois.

