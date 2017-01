Le bilan de Hollande jugé contrasté lors du débat de la primaire PS

Les sept candidats de la primaire de la gauche en vue de l'élection présidentielle en France ont fait jeudi un bilan contrasté des années Hollande. Elles sont source de 'fierté' pour Manuel Valls et de déception pour la plupart des autres candidats.

Lors de leur premier débat télévisé, sur TF1 et RTL, ils ont été invités à juger en quelques mots l'action du chef de l'Etat, qui a renoncé à briguer un second mandat. L'ancien premier ministre Manuel Valls s'est montré le plus positif en parlant de sa 'fierté d'avoir servi les Français dans une période très difficile'.

La présidente du Parti radical de gauche, Sylvia Pinel, ex-ministre du Logement, a parlé de 'responsabilité' et d'un 'bilan qu'il convient de porter'. Plus critique, l'ancien ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg a évoqué 'un bilan difficile à défendre mais qui contient des avancées', comme la COP21 ou le mariage pour tous, mais 'qui a échoué sur le chômage'.

Un autre ancien ministre, Benoît Hamon, a parlé d'un 'sentiment d'inachevé, comme si nous étions restés, sur beaucoup de sujets, au milieu du gué.' Vincent Peillon, ancien ministre de l'Education, a décrit une 'profonde incompréhension qui s'est établie avec le pays et avec ceux qui nous avaient soutenus'. 'Peut mieux faire', a dit Jean-Luc Bennahmias, tandis que l'écologiste François de Rugy a évoqué un bilan 'en demi-teinte'.

Trois thématiques étaient abordées jeudi soir: les questions économiques et sociales, le terrorisme, et enfin les valeurs de la République, la laïcité et la place de l'islam en France. Les échanges étaient très polis, avec peu d'interruptions entre les candidats. Deux autres débats sont prévus d'ici le premier tour.

/ATS