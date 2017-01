Début d'une conférence « historique » sur Chypre à Genève

Chypriotes grecs et turcs sont réunis à Genève avec l'UE et les chefs de la diplomatie grec, turc et britannique pour tenter d'avancer sur une réunification de l'île. Cette conférence internationale, qualifiée d''historique', s'est ouverte jeudi à 11h15.

Présents à Genève depuis lundi, le président chypriote Nicos Anastasiades et celui de la République turque de Chypre Nord (RTCN) Mustafa Akinci entrent dans une nouvelle étape. Ils ont été rejoints par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et les chefs de la diplomatie européenne Federica Mogherini, grecque Nikos Kotzias, turc Mevlut Cavusoglu et britannique Boris Johnson.

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter ne participe pas à la conférence. Mais il a une 'brève interaction' avec les dirigeants présents.

Garanties

Les participants doivent évoquer les questions sensibles de la sécurité et des garanties. Selon le traité d'indépendance de 1960, les trois pays garants peuvent en cas de besoin intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel.

Cette mesure avait été utilisée par la Turquie en 1974. L'armée turque avait envahi la partie nord de l'île en réaction à un coup d'Etat visant à rattacher le pays à la Grèce. Les Chypriotes grecs souhaitent un retrait des militaires turcs positionnés dans le nord. Leurs homologues turcs préféreraient le maintien d'une présence réduite.

Mercredi, les deux parties avaient déjà marqué l'Histoire de leur pays en échangeant pour la première fois en plus de 40 ans de division leur carte pour un futur Etat fédéral réuni.

Depuis l'invasion turque, la République de Chypre, membre de l'UE depuis 2004, n'exerce son autorité que sur la partie sud, où vivent les Chypriotes grecs. La RTCN n'est elle reconnue que par la Turquie. Tout compromis serait soumis au vote par référendum dans chacune des deux parties de l'île, où ces pourparlers de paix ne font pas l'unanimité.

/ATS