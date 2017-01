Belgique: deux nouvelles inculpations liées aux attentats de Paris

La justice belge a procédé à deux nouvelles inculpations dans l'enquête sur les attentats de Paris qui avaient fait 130 morts le 13 novembre 2015. Les deux suspects ont été interpellés mardi à Laeken, dans l'agglomération bruxelloise, annonce jeudi le parquet fédéral.

Ces deux personnes 'sont soupçonnées d'avoir fourni à Khalid El Bakraoui de faux documents utilisés lors de la préparation des attentats de Paris', a précisé le parquet dans un communiqué. Khalid El Bakraoui est un des kamikazes qui s'étaient fait exploser lors des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles (32 morts), des attaques perpétrées par la même cellule que celle à l'origine du 13 novembre.

L'un des suspects arrêtés mardi a été inculpé 'du chef de participation aux activités d'un groupe terroriste et de faux et usage de faux en écriture', puis a été incarcéré. L'autre, une femme, 'a été inculpée de faux et usage de faux en écriture et remise en liberté moyennant le respect de conditions', a-t-il ajouté.

Aide logistique

Au total, une vingtaine de personnes ont été inculpées depuis novembre 2015 dans le volet belge de l'enquête sur les attentats parisiens, préparés depuis la Belgique.

Elles sont principalement suspectées d'avoir fourni une aide logistique aux commandos du 13 novembre (transport ou location de planques en Belgique) ou d'avoir aidé Salah Abdeslam, seul survivant des commandos, dans sa cavale de quatre mois.

Ce dernier, actuellement incarcéré en France, avait été arrêté le 18 mars 2016 dans la commune bruxelloise de Molenbeek, précipitant les attentats de Bruxelles commis quatre jours plus tard par d'autres membres de la cellule jihadiste.

