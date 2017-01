La vague de froid en Europe a fait une soixantaine de morts

La vague de froid en Europe continue d'être meurtrière avec sept nouvelles victimes dans les Balkans, six en Pologne, et autant depuis jeudi en Roumanie. Au total, une soixantaine de personnes ont succombé.

En Pologne, le pays le plus touché, six personnes sont encore décédées lundi alors que le mercure continuait de frôler -20 degrés dans certaines régions, a annoncé mardi le Centre gouvernemental de sécurité nationale.

En Roumanie, 'six décès en raison d'hypothermies' ont été décomptés au niveau national en six jours, a annoncé le ministère de la santé dans son premier bilan officiel. L'ensemble du territoire était placé mardi en alerte 'températures glaciales'. Le thermomètre est descendu jusqu'à -32 dans le centre du pays. Le froid a conduit à la fermeture d'écoles à Bucarest et dans le département de Constanta (sud-est).

En Slovaquie, quatre personnes sont mortes depuis le 6 janvier en raison du froid, a déclaré mardi Jozef Minar, porte-parole des services d'urgence. Dans les Balkans, ce sont au moins sept décès qui ont été rapportés ces dernières 24 heures, en Serbie (3), en Macédoine (3) et en Albanie (1), ont rapporté des médias locaux.

Miracle à Smoljinac

Dans le sud de la Serbie, où les températures descendent sous les -20 degrés et où l'état d'urgence a été déclaré, un homme de 88 ans et son fils de 64 ans sont morts de froid dans le village de Duga Poljana.

Dans l'est du pays, la TV nationale a relaté l'histoire d'un miraculé du village de Smoljinac, un homme tombé dans un trou profond, dont il n'a pu s'extraire, et qui y est resté bloqué deux jours. Finalement secouru et hospitalisé, cet homme a survécu à des températures descendant là encore sous les -20 degrés.

Par ailleurs, la navigation sur le Danube a été suspendue mardi jusqu'à nouvel ordre à cause des morceaux de glace qui se sont formés sur le fleuve. D'autre part, les ports sur la mer Noire ont été fermés à cause de forts vents.

Secours à Lesbos

En Grèce, un bâtiment de la marine de guerre devait quitter Athènes mardi soir pour l'île de Lesbos afin de loger des centaines de réfugiés et de migrants qui vivent sous des tentes sur l'île et où la neige est tombée ces derniers jours.

Le bâtiment 'pourra héberger 500 personnes' qui vivent actuellement dans des conditions misérables, a indiqué le vice-amiral Spyridon Pollatos, porte-parole de la marine de guerre.

/ATS