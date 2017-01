Le tabagisme bientôt responsable de 8 millions de décès par an

Le tabagisme coûte à l'économie mondiale plus de 1000 milliards de dollars par an et d'ici 2030 le nombre de décès liés à la cigarette pourrait augmenter d'un tiers. Une étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'institut américain du cancer l'atteste.

Le coût des conséquences sur la santé du tabagisme dépasse largement les revenus tirés des taxes sur le tabac, estimés par l'OMS à 269 milliards de dollars en 2013-2014, constate aussi cette étude.

'Le nombre de décès liés au tabac devrait augmenter et passer d'environ six millions à huit millions de décès annuels d'ici 2030, dont 80% dans des pays à revenu faible ou intermédiaire', conclut l'étude publiée mardi. Près de 80% des fumeurs vivent dans ces pays et le nombre global de fumeurs continue d'augmenter. Les deux organisations rappellent que les experts médicaux voient dans le tabac la cause de mortalité la plus facilement évitable.

Le rapport estime en outre que les gouvernements nationaux n'ont pas suffisamment utilisé les outils à leur disposition pour limiter le tabagisme. 'Les craintes des gouvernements quant à un impact économique négatif du contrôle du tabac ne sont pas justifiées. La science est claire; le temps de l'action est venu'.

Au titre des mesures efficaces, l'étude cite la hausse des prix du tabac, l'interdiction du tabagisme dans les espaces publics, l'interdiction de publicité ainsi que des avertissements imagés sur les paquets de cigarettes.

Elle recommande par ailleurs l'usage des fonds tirés des taxes sur le tabac pour financer des initiatives plus chères (campagnes de publicité anti-tabac, aide au sevrage). Selon l'OMS, moins d'un milliard de dollars a été investi dans des politiques de limitation du tabagisme par les gouvernements en 2013-2014.

/ATS