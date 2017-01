Fausse manoeuvre de parcage en Valais: deux morts

Un automobiliste russe et son épouse sont morts alors qu'il voulait garer son véhicule sur une place d'évitement au Col de la Forclaz samedi matin. Probablement à cause de la neige, l'auto a quitté la route et dévalé une pente sur près de 225 m, indique la police.

L'homme âgé de 36 ans et la femme de 37 ans laissent deux orphelins, une fille de 15 ans et un garçon de 11 ans. Tous deux se trouvaient dans la voiture au moment de l'accident. Blessés, ils ont été héliportés à l'hôpital de l'Ile à Berne. Mais leur pronostic vital n'est plus engagé, a précisé la police cantonale dimanche dans un communiqué.

Le véhicule circulait en direction de Martigny au moment de l'accident, vers 10h00. Il a fini sa chute dans un pierrier en contrebas. Le conducteur est décédé sur les lieux, sa passagère peu après son admission à l'hôpital de Sion, note encore la police. Une enquête a été ouverte par le Ministère public.

/ATS