L'attaque de Fort Lauderdale était apparemment préméditée

L'ancien soldat américain qui a abattu cinq personnes vendredi dans l'aéroport international de Fort Lauderdale, en Floride, coopère avec la police, ont annoncé samedi les autorités. Il avait apparemment choisi cette destination pour commettre son attaque.

L'homme de 26 ans a répondu pendant plusieurs heures aux questions des enquêteurs dans la nuit de vendredi à samedi, a déclaré à la presse George Piro, l'agent spécial du FBI en charge du bureau de Miami. La piste terroriste n'est pas écartée par les enquêteurs, qui examinent les récents voyages du suspect, a-t-il précisé.

'Nous avons interrogé environ 175 témoins, nous avons récupéré des enregistrements vidéo, des preuves sur place et nous continuons à enquêter sur toutes les pistes possibles. Nous n'excluons rien', a déclaré l'agent Piro. 'Pour le moment nous continuons à examiner la piste terroriste comme motivation potentielle pour cette attaque'.

Procédures suivies

Rien n'indique qu'il ait eu la moindre altercation à bord de l'avion à bord duquel il avait pris place au départ d'Anchorage, en Alaska, ni une fois arrivé à l'aéroport de Fort Lauderdale.

Selon le policier, le tireur a suivi les procédures en plaçant son arme, un pistolet semi-automatique de 9 mm dont la marque n'a pas été communiquée, dans son bagage en soute, ce qui est légal aux Etats-Unis. Il arrivait de la ville d'Anchorage en Alaska et s'est mis à tirer dans la zone de bagages à l'arrivée à Fort Lauderdale.

L'homme ne figurait pas sur les listes d'interdiction de vol, selon les premiers éléments de l'enquête, et apparemment aucune altercation avec d'autres passagers n'a précédé son geste fou.

'Il semble que le tireur ait agi seul mais, comme je l'ai dit, nous n'en sommes qu'au début de l'enquête', a dit l'agent George Piro. Les chefs d'inculpation fédéraux devaient être rendus publics plus tard samedi.

Antécédents psychiatriques

Outre les cinq morts, huit personnes ont été blessées dans la fusillade et des dizaines d'autres ont été hospitalisées pour des blessures légères causées par le mouvement de panique qui a suivi.

Le tireur, qui a des antécédents psychiatriques, a été placé en détention à l'issue de son interrogatoire et fera l'objet de poursuites fédérales.

L'homme a servi dans la Garde nationale de Porto Rico et de l'Alaska de 2007 à 2016 et a notamment été déployé en Irak de 2010 à 2011, a annoncé le Pentagone. Soldat de première classe puis dans le génie, il a été décoré de plusieurs médailles avant d'être déchargé de ses fonctions en août et affecté à la réserve inactive.

/ATS