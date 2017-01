Températures polaires en Suisse: - 26 à la Brévine

La nuit de vendredi à samedi a été glaciale en Suisse. Le thermomètre est descendu jusqu'à -26,4 degrés à La Brévine (NE), -18 à Delémont et -15,5 à Berne ou encore -10 à Fribourg. Sur les bords du Léman, les températures ocillaient entre -6 et -8 à l'aube.

Les Grisons ont également grelotté samedi matin. A Samedan, le mercure a plongé à -26,2, -25,9 à Buffalora et -19 à Davos. Enfin, il a fait -20 à Courtelary (BE) et Ulrichen (VS), a indiqué MeteoNews.

-41,8 degrés en 1987

Les températures les plus froides de cet hiver ont cependant été mesurées vendredi matin. Sans surprise, la plus basse était à nouveau à La Brévine, avec moins 29,9 degrés à 1000 m d'altitude à 07h00.

L'hiver dernier, la température la plus basse mesurée à La Brévine était de -29,3 degrés, le 18 janvier 2016. Quant au record historique, il faut remonter une trentaine d'années en arrière. Le village de la vallée neuchâteloise avait affiché -41,8 degrés le 12 janvier 1987, ce qui constitue le record suisse.

De la poudreuse en vue

Le ciel devrait se couvrir durant l'après-midi. Selon l'institut météorologique privé, des flocons pourront même saupoudrer le plateau en soirée et durant la nuit de samedi à dimanche. La quantité de neige prévue restera toutefois 'minime' en Suisse romande.

La neige devrait être plus abondante mardi et devrait faire le bonheur des amateurs de sports d'hiver. MétéoNews prévoit 'quelques centimètres de poudreuse sur les pistes'. Idem pour la fin de semaine, où la neige tombera même jusqu'à basse altitude.

/ATS