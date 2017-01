Carambolage géant sur l'A3: 14 blessés près de Bilten (GL)

Un carambolage géant impliquant une cinquantaine de véhicules a fait 14 blessés vendredi vers 09h30 sur l'autoroute A3 près de Bilten (GL), en direction de Coire. L'accident est survenu par un épais brouillard. Ambulances et hélicoptères sont sur place.

L'intervention des secours et les travaux d'évacuations sont en cours, suite à cet accident survenu à proximité de la frontière entre les cantons de Glaris, de Schwyz et de St-Gall. Six ambulances et trois hélicoptères de la Rega ont été mobilisés, indique à l'ats un porte-parole de la police glaronaise.

L'épais brouillard est probablement à l'origine du carambolage. 'La visibilité était très mauvaise' au moment de l'accident, ajoute le porte-parole. Le service d'information routière Viasuisse évoque en outre la présence de verglas dans les régions exposées à l'humidité et au brouillard.

L'autoroute a été fermée dans les deux sens entre les jonctions de Reichenburg (SZ) et de Bilten (GL). Elle ne sera pas rouverte avant plusieurs heures, une fois les travaux d'évacuation et de nettoyage achevés. Les embouteillages sur l'A3 atteignent une quinzaine de kilomètres en direction de Coire.

Des déviations ont été mises en place. La police prie les automobilistes de les utiliser, voire d'éviter la région si possible, les routes cantonales étant fortement chargées en raison de l'accident.

/ATS