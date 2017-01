Record de l'hiver: près de - 30 degrés à La Brévine NE

Les températures les plus froides de cet hiver ont été mesurées vendredi matin. Sans surprise, la plus basse était à La Brévine (NE), avec moins 29,9 degrés à 1000 m d'altitude à 07h00.

Il faisait à la même heure - 17 à La Chaux-de-Fonds, à la même altitude, et - 18,1 aux Diablerets, à près de 3000 mètres. En plaine, c'est à Welschenrohr (SO) qu'il a fait le plus froid, avec - 18,4 degrés mesurés, tout juste devant Courtelary, dans le Jura bernois voisin, avec - 16,8, écrit Meteonews dans un communiqué.

C'en n'est peut-être pas terminé. Selon l'institut météorologique privé, le mercure pourrait encore tomber plus bas samedi matin, au bénéfice d'une nuit en partie étoilée. Dès dimanche il devrait faire moins froid, une situation annonciatrice de la neige la semaine prochaine.

L'hiver dernier, la température la plus basse mesurée à La Brévine était de -29,3 degrés, le 18 janvier 2016. Quant au record historique, il faut remonter une trentaine d'années en arrière. Le village de la vallée neuchâteloise avait affiché -41,8 degrés le 12 janvier 1987, ce qui constitue le record suisse.

La Brévine connaît une situation géographique et topographique particulière. La topologie de la région, une vallée fermée entre 1030 et 1300 mètres d'altitude, provoque un phénomène d'inversion de température. La température augmente avec l'altitude au lieu de diminuer, comme c'est normalement le cas.

Ces inversions se produisent lorsque les conditions atmosphériques sont stables, c'est-à-dire lorsque la pression atmosphérique est élevée, le ciel clair et le vent très faible. L'air froid, qui est plus lourd que l'air chaud, s'accumule dans le fond de la vallée, sans échappatoire.

