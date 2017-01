Qualité et quantité au rendez-vous en Valais

Frais, élégants, fins sont les qualificatifs qui devraient s'appliquer aux vins valaisans issus de la vendange 2016. Plein de contraste, le millésime s'annonce de qualité et la quantité est aussi au rendez-vous.

Les encaveurs ont reçu 52,2 millions de kilos de raisins, 7,5% de plus que la moyenne des dix dernières années. Après trois années de faible production, le volume encavé en 2016 peut être qualifié de normal, communique jeudi l'Etat du Valais.

Les raisins rouges dominent avec 30,8 millions de kilos. Les blancs totalisent 21,4 millions de kilos. La maturité des raisins est très contrastée. Les teneurs en sucre du chasselas et du sylvaner sont inférieures à la moyenne. Le pinot noir et le gamay se situent au niveau des valeurs enregistrées au cours des dix dernières années.

Des conditions particulières

Les conditions météorologiques particulières de l'année ont rallongé la durée habituelle des vendanges. Les températures plutôt fraîches et les précipitations importantes du début de l'année ont retardé la floraison d'une dizaine de jours.

Le début de l'été a été marqué par un risque accru de maladie fongique, mildiou en tête. Puis la canicule estivale a nécessité une irrigation plus importante qu'à l'accoutumée. Les conséquences ont été des maturités hétérogènes des cépages. Mais l'état sanitaire du raisin est demeuré irréprochable.

Dégustations prometteuses

Les vignerons ont dû faire preuve de patience pour récolter leurs raisins à maturité optimale, précise le communiqué. Les journées chaudes et les nuits fraîches de l'automne ont permis de préserver les arômes.

Les premières dégustations permettent d'attendre des vins blancs 'particulièrement frais et friands avec une jolie tension en finale qui leur donne un côté aérien'. Les rouges s'annoncent expressifs avec des notes d'épices et de fruits rouges et noirs. 'Les tanins sont fermes, bien présents et enrobés. Des vins rouges de plaisir et de fraîcheur'.

