Renchérissement annuel moyen de -0,4% en 2016 en Suisse

La Suisse a connu en 2016 un renchérissement annuel moyen de -0,4%. Ce recul s'explique essentiellement par les baisses de prix enregistrées pour les produits pétroliers et les automobiles.

Les prix des produits indigènes ont en moyenne baissé de 0,1%, et ceux des produits importés de 1,4%. Le renchérissement annuel moyen avait atteint -1,1% en 2015 et avait été nul en 2014, rappelle jeudi l'Office fédéral de la statistique dans un communiqué.

En ce qui concerne le seul mois de décembre 2016, l'indice des prix à la consommation (IPC) a diminué de 0,1% par rapport à novembre. L'IPC s'est ainsi fixé à 100 points (décembre 2015=100) lors du dernier mois de 2016. Le renchérissement s'est donc chiffré à 0% par rapport au même mois de 2015.

Ce recul mensuel de 0,1% est principalement dû aux prix plus bas enregistrés pour les voyages à forfait à l'étranger et dans le secteur de l'habillement. Les denrées alimentaires sont aussi devenues meilleures marché en décembre. Les prix du mazout ainsi que ceux des transports publics et aériens ont par contre augmenté.

