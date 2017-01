Les bus pourraient bientôt concurrencer le train en Suisse

Une entreprise zurichoise de voyages en bus veut se lancer dans les longues distances en Suisse. Elle a déposé trois demandes pour une liaison entre l'est et l'ouest, ainsi qu'une autre entre Bâle et le Valais, puis le Tessin.

L'entreprise Domo Reisen veut assurer le trajet entre St-Gall et Genève deux fois par jour. Elle propose également un car par jour dans chaque sens entre Bâle et Brigue (VS) en passant par Vevey (VD). La société alémanique a récemment déposé une demande de concession auprès de l'Office fédéral des transports (OFT).

Le prix des trajets sera environ deux fois moins cher qu'un billet demi-tarif auprès des CFF, s'enorgueillit déjà Patrick Angehrn, cadre chez Domo Reisen. Il confirmait à l'ats une information publiée mercredi par blick.ch.

Un billet aller simple entre Zurich et Berne pourra être acheté dès douze francs. Pour se rendre de Zurich à Bâle, le ticket ne coûtera même que neuf francs, assure M. Angehrn.

Encore cette année

'Si la fréquentation est suffisante, nous y gagnons; même avec les salaires et les taxes suisses.' Les tarifs exacts et la taille des bus dépendront de la demande. Les cars circuleront dès que la concession sera acquise. 'Certainement cette année', selon le responsable.

La firme zurichoise, sise à Glattbrugg, doit cependant encore se procurer les véhicules. En Suisse, les transports publics doivent être utilisables pour des personnes à mobilité réduite. Dès que Berne aura donné son feu vert, l'entreprise en acquerra.

L'OFT examine si Domo Reisen, qui exploite déjà des bus longue distance à l'étranger, remplit les critères, a précisé son porte-parole Gregor Saladin. Il faudra ensuite encore en discuter avec les cantons concernés et les entreprises de transport. Il ne faut pas que cette offre compromette les possibilités déjà existantes.

Obligations

L'obtention de cette concession s'accompagnera aussi d'un certain nombre d'obligations pour l'entreprise Domo. Il faut publier un horaire et les trajectoires annoncées doivent être effectuées. De plus, les personnes handicapées devraient en principe pouvoir utiliser les bus de façon autonome.

Pour l'heure, la Confédération n'a pas encore décidé si le fait d'accepter un abonnement général ou le demi-tarif sera une des conditions pour l'obtention d'une concession. Il n'y a pas eu de précédent, Domo Reisen est la première société helvétique à avoir entrepris la démarche.

/ATS