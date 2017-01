Un train de banlieue déraille à New York et fait 37 blessés

Un train de banlieue a déraillé mercredi à New York à l'heure de pointe faisant une centaine de blessés, rapportent les autorités. L'accident s'est produit dans le quartier de Brooklyn.

Le train de la compagnie Long Island Rail Road (LIRR) a déraillé vers 08h30 (14h30 en Suisse), après avoir percuté à faible vitesse les butoirs de l'Atlantic Terminal situé au coeur de Brooklyn. Cette gare est une des plus chargées de l'agglomération new-yorkaise car neuf lignes de métro s'y croisent.

Les pompiers de New York ont signalé sur Twitter que cet accident a fait 103 blessés, dont onze ont dû être hospitalisés. La blessure la plus grave est une jambe cassée. Le bilan a été revu deux fois à la hausse.

Plusieurs passagers interrogés par la télévision locale New York 1 ont indiqué que leur voyage s'était déroulé sans incident et qu'ils s'apprêtaient à sortir du train lorsque le choc est survenu. Des dizaines de passagers ont alors été précipités au sol.

'Mon train LIRR s'est écrasé à l'Atlantic Terminal, c'est fou, il semble qu'il n'y ait que quelques blessés légers', a aussi tweeté Aaron Neufeld, en ajoutant des photos montrant notamment une personne au sol et une porte de train cassée. Un autre cliché montre une rangée de sièges déplacée en travers d'un wagon.

Nombreuses contusions

Aucune information n'a été donnée dans l'immédiat sur les causes possibles de cet accident. La compagnie LIRR indiquait seulement à ses usagers qu'il fallait s'attendre à des retards. Les blessés étaient traités sur place par les services d'urgence. La plupart souffrent de contusions.

Les accidents de train ne sont pas rares aux Etats-Unis. Le 29 septembre, un train de banlieue avait déraillé à l'heure de pointe en entrant dans la gare d'Hoboken (New Jersey), tout près de New York, faisant un mort et 114 blessés. L'enquête sur cet accident n'est pas encore terminée. On sait seulement pour l'instant que le train roulait beaucoup trop vite à son arrivée en gare.

/ATS