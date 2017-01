Paul Ryan réélu président de la Chambre des représentants

Le président républicain de la Chambre des représentants des Etats-Unis Paul Ryan a été réélu mardi sans surprise à son poste. Il confirme sa position d'homme fort du Congrès et d'interlocuteur privilégié de Donald Trump.

Les élus de la chambre basse du Congrès ont voté lors de leur rentrée parlementaire par 239 voix en sa faveur, contre 189 voix pour la démocrate Nancy Pelosi. Paul Ryan a fait la quasi-unanimité au sein du groupe républicain.

Cet ultra-libéral de 46 ans, qui a fait la plupart de sa carrière au Congrès et qui fut candidat à la vice-présidence des Etats-Unis en 2012, était devenu 'speaker' en octobre 2015 à la faveur d'une révolte de l'aile ultra-conservatrice du groupe majoritaire.

Avec le chef de la majorité républicaine du Sénat Mitch McConnell, Paul Ryan aura pour mission d'appliquer l'énorme programme législatif des conservateurs, qui se heurtaient jusqu'à présent au président démocrate Barack Obama.

Hauts et bas avec Trump

Les relations entre Paul Ryan et Donald Trump ont connu des hauts et des bas. Pendant la campagne électorale, Paul Ryan avait pris ses distances en raison du langage et des propositions du candidat Trump, qualifiant certains de ses propos de 'racistes'.

Mais la victoire a tout changé et les deux hommes ont passé l'éponge, promettant une fructueuse collaboration sur les priorités que sont l'abrogation de la réforme de l'assurance-maladie de Barack Obama ainsi qu'une grande baisse et une simplification des impôts.

Le nouveau Congrès, élu en novembre dernier en même temps que le successeur de Barack Obama, a pris ses fonctions ce mardi, selon la Constitution américaine. Donald Trump prêtera serment quant à lui le 20 janvier lors d'une grande cérémonie en plein air au Capitole.

Les républicains disposent d'une forte majorité à la Chambre des représentants (241 sièges contre 194 pour les démocrates) ainsi qu'au Sénat (52 sénateurs républicains contre 48 démocrates).

/ATS