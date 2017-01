Jean-Claude Biver reprend la direction ad interim de Zenith

Responsable du pôle horloger du groupe de luxe français LVMH, Jean-Claude Biver va reprendre la direction ad interim de la marque locloise Zenith. Il remplace Aldo Magada, qui a quelques jours pour décider s'il reste dans le groupe.

'Cette décision a été prise d'un commun accord', assure mardi Jean-Claude Biver, confirmant à l'ats une information parue sur le site Internet du Temps. 'Ce genre de décision n'est jamais le fruit d'une seule partie', ajoute-t-il. 'Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de partir.'

Egalement directeur général de la marque chaux-de-fonnière Tag Heuer, M. Biver indique qu'il restera à la tête de Zenith 'jusqu'à ce que nous ayons trouvé un CEO qui puisse faire l'affaire'. Si aucun délai ne peut être fixé pour l'arrivée d'un successeur, il souhaite que cela soit fait 'le plus tôt possible.'

Synergies entre les marques

Jean-Claude Biver pourra notamment mieux faire connaissance avec la marque Zenith et ses options stratégiques ou industrielles. De plus, 'en tant que patron de la division horlogère de LVMH, je suis le plus à même de susciter des synergies entre les marques' du pôle horloger de LVMH (Tag Heuer, Zenith et Hublot), analyse-t-il.

'Lorsque nous avons une maîtrise, il est opportun d'utiliser les capacités internes plutôt qu'externes', notamment pour les cadrans, les boîtiers ou les achats de machines, explique Jean-Claude Biver. Il mentionne par exemple la manufacture de cadrans ArteCad, que possède Tag Heuer et qui 'devrait aussi travailler avec Zenith'.

Le Luxembourgeois d'origine note cependant que si cette situation est profitable au niveau professionnel, elle ne l'est pas au niveau de la charge de travail.

Quant à Aldo Magada, 'nous allons travailler avec lui pour chercher à quel niveau nous pouvons placer ses compétences' au sein du groupe, indique Jean-Claude Biver. 'La décision lui appartient.' Aldo Magada avait repris les rênes de Zenith en juillet 2014. La marque locloise fait partie du groupe LVMH depuis 2000.

