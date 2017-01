Cinq à dix centimètres de neige tombés sur le Plateau

La neige tant attendue depuis longtemps est enfin tombée sur le Plateau durant la nuit de lundi à mardi. Selon les instituts de prévisions Meteonews et SRF Meteo, cinq à dix centimètres sont tombés en Suisse alémanique.

Les plus grandes quantités ont blanchi la Suisse centrale et la zone entre Zurich et le lac de Constance, précise Meteonews. Sur le reste du Plateau, la couche s'est souvent limitée entre un et trois centimètres. La plus grande partie de la Suisse romande ainsi que de bonnes parties du Valais et des Grisons sont en revanche restées sèches.

/ATS