Le 76e camp de la jeunesse réunit 600 jeunes du monde entier

Le chancelier de la Confédération Walter Thurnherr a ouvert lundi à La Lenk (BE) le 76e camp organisé par Swiss-Ski, Juskila. Six cents jeunes de Suisse et de l'étranger goûteront aux joies du ski durant une semaine dans l'Oberland bernois, malgré le manque de neige.

Grâce aux nuits froides, il y a suffisamment de neige artificielle et les conditions sur les pistes sont bonnes, affirme Matthias Werren des remontées mécaniques de La Lenk dans le communiqué de la Fédération suisse de ski Swiss-Ski diffusé lundi.

D'autres personnalités du monde sportif, culturel et politique étaient présentes lors de la fête pour l'ouverture du camp. La skieuse de 21 ans Joana Hählen, la skieuse cross de 24 ans Priscillia Annen, toutes deux bernoises, ainsi qu'une troupe d'acrobates et d'artistes d'Yverdon-les-Bains (VD) ont notamment participé à l'événement.

40'000 jeunes depuis 1941

Le Juskila est une histoire à succès, selon Gary Furrer, directeur de la section sport populaire auprès de Swiss-Ski. La fédération organise le camp depuis 1941. Au total, il a permis à 40'000 jeunes de toute la Suisse et de l'étranger de profiter d'une semaine de sport d'hiver presque gratuitement.

Les participants ont été tirés au sort. Avec la contribution symbolique de 60 francs, ils pourront apprendre ou améliorer leurs aptitudes en ski, snowboard ou ski de fond grâce à 150 moniteurs et monitrices.

/ATS