Nouveau record avec 31'759 personnes ramenées à bon port

Pour sa 27e édition, Nez Rouge a été plus que jamais plébiscité. Pas moins de 31'759 personnes ont été ramenées à bon port, soit 1,6% de plus qu'un an auparavant. L'opération a également vu le nombre de bénévoles s'accroître pour atteindre 9318 chauffeurs (+6%).

L'opération de prévention routière qui consiste à ramener à la maison des personnes dans leur propre véhicule est bien établie. Malgré des conditions peu hivernales, le nombre de transport, 15'355, est de 4% supérieur à celui de l'an dernier, ont indiqué dimanche les responsables de l'organisation à l'heure du bilan.

Initiée au Québec, l'Opération Nez rouge a débuté en 1990 en Suisse, dans le canton du Jura. Depuis la première édition, 138'946 bénévoles ont été engagés et 388'177 personnes ont été raccompagnées chez elles. Ce service compte 23 sections régionales chapeautées par une Fédération suisse.

/ATS