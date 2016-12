Sécurité renforcée en Europe en prévision du Nouvel An

La sécurité a été renforcée vendredi en prévision des célébrations du Nouvel An en Europe. Le continent est encore sous le choc de l'attentat sur un marché de Noël à Berlin le 19 décembre.

Dans la capitale allemande, la police a bouclé la Pariser Platz, qui fait face à la porte de Brandebourg, et où les Berlinois se rassemblent traditionnellement pour le réveillon.

Quelque 1700 renforts seront déployés dans la ville, majoritairement autour de la place dont l'accès sera fermé par des véhicules blindés et des barrières en béton.

Fusils automatiques

'Toutes les mesures ont été prises pour prévenir une attaque', a déclaré le porte-parole de la police berlinoise Thomas Neündorf à Reuters TV. 'Les policiers seront équipés de fusils automatiques.'

Le 19 décembre, le Tunisien Anis Amri a précipité un camion sur une foule rassemblée sur un marché de Noël de la capitale allemande, faisant douze morts et des dizaines de blessés. Le mode opératoire de l'attaque était calqué sur celle qui a fait 86 morts à Nice le 14 juillet.

Italie, Espagne

A Milan, où Anis Amri a été abattu le vendredi suivant, des contrôles de sécurité ont été mis en place aux abords de la place centrale.

Les poids lourds sont interdits dans les centres-villes de Rome et Naples. La police et l'armée sont postés devant les sites les plus touristiques comme le Colisée.

En Espagne, la police compte déployer 1600 hommes supplémentaires pour le réveillon. Pour la deuxième année consécutive, la capacité de la Puerta del Sol, la place centrale de Madrid où les Espagnols se regroupent pour le Nouvel An, sera limitée à 25'000 personnes, et des barricades seront érigées pour en filtrer l'accès.

France: près de 100'000 agents

En France, près de 100'000 membres des forces de sécurité seront déployés pour le Nouvel An. De nouveaux dispositifs de protection, comme des blocs de béton, ont été mis en place.

Trois personnes, dont l'une soupçonnée d'avoir projeté un attentat, ont été arrêtées mardi en Haute-Garonne dans le cadre de deux affaires distinctes, a-t-on appris mercredi de sources policière et judiciaire.

Caméras à Cologne

Des mesures ont également été prises pour empêcher une réédition des incidents du Nouvel An 2016 à Cologne. Des centaines de femmes avaient été harcelées, agressées sexuellement et dépouillées de leurs biens devant la gare centrale, où des caméras de surveillance ont été installées.

A Vienne, en Autriche, la police a distribué aux femmes un millier d'alarmes de poche.

