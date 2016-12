Le vent complique la tâche des pompiers aux Grisons et au Tessin

Les feux de forêt aux Grisons et au Tessin ont tenu en haleine les pompiers toute la nuit. Tant au val Mesolcina (GR) que dans la région de Faido (TI), des habitants ont dû être évacués. Le vent complique la tâche des forces d'intervention.

D'après la police grisonne, le feu entre Mesocco et Soazza atteignait à 07h00 mercredi une surface de 600 mètres sur un kilomètre. Il s'est propagé 'à cause des vents'. La topographie du lieu et l'obscurité ont également contribué à rendre difficile la lutte contre les flammes.

A Mesocco, quatre personnes ont été évacuées de deux logements, parce que le feu se rapprochait dangereusement des habitations. Selon les forces d'intervention, l'incendie sévit à une distance de seulement quelque 500 mètres des villages de Mesocco et Soazza. La police s'attend à d'autres évacuations, écrit-elle dans un communiqué.

Les forces d'intervention, qui comptent une soixantaine de personnes, continuent de tenter de faire reculer les flammes. Deux hélicoptères de l'armée suisse et des entreprises civiles se tiennent prêts à intervenir dès le lever du jour.

Aucune information n'était encore disponible sur le deuxième incendie, au Tessin.

