La Poste a livré 18 millions de colis et lettres pour Noël

Avec l'essor des achats en ligne, les collaborateurs de la Poste étaient à nouveau très occupés durant la période précédant Noël. Le géant jaune a livré environ 18 millions de colis entre entre le 1er et le 24 décembre, soit à peu près la même quantité qu'en 2015.

Au mois de décembre, lors des jours de pointe, plus d'un million de colis ont circulé sur les convoyeurs des installations de tri de Frauenfeld (TG), Härkingen (SO) et Daillens (VD), indique lundi la Poste. Le 20 décembre, près de 1,3 million de paquets ont été traités, un nombre jamais atteint sur une seule journée.

Les facteurs ont travaillé le 24 décembre, tandis que les employés des centres ont dû trier l'énorme quantité de colis les deux samedis avant Noël. Et comme de nombreux clients font leurs achats en ligne et renvoient des marchandises, 'l'activité intense se poursuit', précise la Poste.

Pendant la période précédant Noël, les facteurs ont en outre distribué jusqu'à 20 millions d'envois par jour (lettres, envois publicitaires et journaux) pendant les jours de pointe. Au total, la Poste a traité quelque 2 milliards de lettres adressées en 2016.

Le groupe postal rappelle par ailleurs le lancement de la 20e opération '2 fois Noël'. Elle permet d'envoyer gratuitement des colis à la Croix-Rouge suisse pour les personnes défavorisées en Suisse et à l'étranger. Cette action dure jusqu'au 7 janvier.

/ATS