Journée de deuil en Russie, opération de recherche en mer Noire

La Russie observait ce lundi une journée de deuil au lendemain de la catastrophe aérienne qui a coûté la vie à 92 personnes en mer Noire. Sur place, les opérations de recherche se poursuivaient pour retrouver les corps des occupants de l'avion et la boîte noire.

Les drapeaux ont été mis en berne à travers la Russie et des gerbes ont été déposées à l'aéroport de Sotchi, dans le sud du pays, d'où l'avion avait décollé dimanche matin, mais aussi devant le siège de la troupe musicale Alexandrov (Choeurs de l'Armée rouge).

Le ministre russe des Transports, Maxime Sokolov, a déclaré à la presse qu'une erreur humaine ou une défaillance technique étaient l'une des explications les plus vraisemblables de la catastrophe. L'avion, fabriqué en 1983, transportait 84 passagers et huit membres d'équipage.

Le général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère de la Défense, a déclaré pour sa part que 11 corps avaient été récupérés jusqu'à présent et que les opérations de recherche maritimes et aériennes, qui engagent 3500 personnes, étaient prolongées. Trente-neuf navires, cinq hélicoptères, un drone et plus de 100 plongeurs y participent, a-t-il expliqué.

L'appareil, un Tupolev-154 du ministère russe de la Défense, acheminait vers la Syrie plusieurs dizaines de chanteurs, danseurs et musiciens des Choeurs de l'Armée rouge, qui étaient censés divertir les troupes russes à l'occasion des fêtes de fin d'année. Neuf journalistes russes étaient au nombre des occupants ainsi que plusieurs militaires.

