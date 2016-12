Télécabine bloquée à Cervinia (I): évacuation de 130 personnes

La télécabine Plan Maison - Cime bianche laghi, sur le domaine skiable de Cervinia (I), a été bloquée samedi en fin d'après-midi en raison d'un fort vent. L'évacuation d'environ 130 personnes est en cours.

L'hélicoptère de la protection civile du Val d'Aoste ne pouvant rejoindre le site à cause du vent, ce sont des guides et des membres du secours alpin qui interviennent. Ils rejoignent les cabines par les pylônes et les câbles et font ensuite descendre les passagers à terre.

Ces opérations mobilisent 150 personnes et pourraient prendre plusieurs heures. Vers 18h00, une cinquantaine de personnes avaient déjà été descendues puis évacuées par des dameuses. Les secouristes italiens ont également sollicité l'appui de la compagnie valaisanne Air Zermatt, précise l'agence italienne ansa.

/ATS