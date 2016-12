Un camion en embardée sur l'A1: chauffeur grièvement blessé

Un chauffeur de camion a perdu la maîtrise de son véhicule qui transportait des voitures vendredi vers 06h45, sur l'A1 direction Genève, près de la jonction de Villars-Ste-Croix (VD). Il s'est encastré dans la glissière de sécurité. L'homme est grièvement blessé.

Seul en cause, le camionneur est parti en embardée et a terminé sa course en s'encastrant dans la glissière de sécurité. Suite au choc, l'un des véhicules de son chargement est tombé sur la chaussée opposée. Prisonnier de son habitacle, le chauffeur a dû être désincarcéré par les pompiers, a indiqué la police cantonale dans un communiqué.

Le trafic est toujours fortement perturbé dans les deux sens. Plusieurs dégâts ont été occasionnés sur deux portiques supportant des panneaux indicateurs et se trouvant sur la chaussée opposée de l'accident.

La remise en état complète du matériel endommagé sera effectuée durant la nuit de vendredi à samedi. L'autoroute, entre l'échangeur Ecublens et Villars-Ste-Croix, Genève direction Yverdon, sera fermée de 22h00 à 6h00 et une déviation du trafic mise en place.

