Fêter Noël sur les skis sera bel et bien possible

Il ne faut pas se fier aux apparences: malgré le manque de neige, il sera possible de skier à Noël. Grâce notamment aux canons, la plupart des grandes stations sont ouvertes. Quant aux plus petits domaines, certains ne manquent pas d'originalité pour attirer du monde.

La plupart des stations de ski seront ouvertes, confirme la porte-parole de Suisse Tourisme Véronique Kanel. Par conséquent, elle n'a pas connaissance d'annulations en raison du manque de neige.

'Même si la neige naturelle fait çà et là encore défaut, les bonnes conditions d'ensoleillement qui ont régné jusqu'à présent en montagne' séduisent, relève-t-elle. Et avec les basses températures, la neige artificielle tient.

Peu de neige suffit

Même son de cloche en Valais, où plus de 1900 km de pistes sont praticables. Grâce aux canons à neige certes, mais aussi, parce que de nombreuses stations se situent en haute altitude, explique le directeur de Valais Promotion Damian Constantin.

Avec 105 centimètres d'enneigement et près de 260 km de piste, selon le site internet MySwitzerland.com, les amateurs de glisse auront de quoi s'éclater à Zermatt (VS). Ailleurs, comme aux 4 Vallées ou à Gstaad (BE), les pistes sont également bien épaisses, avec respectivement 80 et 70 centimètres.

Mais il ne faut pas nécessairement beaucoup de neige, note Amélie Vouardoux, de l'Office du tourisme vaudois. Dans les alpes vaudoises par exemple, les pistes sont souvent constituées de pâturages et il en faut très peu.

'Les domaines de Leysin et Villars proposent ainsi des ouvertures partielles pour les fêtes', illustre-t-elle. Glacier 3000 aux Diablerets est aussi ouvert.

En revanche, les stations de moyenne et basse altitude ont plus de difficultés, observe Véronique Kanel. Elles n'ont souvent pas de canons. C'est par exemple le cas à Disentis (GR) qui est fermé.

Dans la région de la Jungfrau (BE), comprenant notamment Grindelwald et Wengen, les stations font également grise mine. Seuls 34 km de pistes sont praticables sur 204.

Soleil et air frais

Heureusement il n'y a pas que le ski: 'Les activités annexes sont très importantes', rappelle Damian Constantin. Et là, certains domaines ne manquent pas d'imagination. La Tzoumaz, qui fait partie des 4 Vallées, propose ainsi le bowling humain, révélait mercredi Le Nouvelliste.

Diavolezza (GR) a quant à lui installé un jacuzzi à 3000 mètres. Dans le canton de Fribourg, les visiteurs auront loisir de musarder entre les édifices du Palais de glace au lac Noir. De manière générale, les possibilités de patiner sur les lacs ne manquent pas, comme au lac des Taillères (JU) ou sur l'Obersee à Arosa (GR).

Les clients viennent aussi pour l'expérience hivernale, l'air frais, le soleil et pour sortir la tête du brouillard, poursuit le directeur de Valais Promotion. Dans de nombreuses stations, les visiteurs peuvent aussi luger, faire de la randonnée, du ski de fond ou encore du fatbike, comme à Disentis.

Plus original encore pour les plus chevronnés: le zorbing suggéré à Crans-Montana (VS). Ce sport extrême consiste à dévaler une pente herbeuse ou enneigée dans une sphère plastique.

Bien préparées

Ce n'est pas la première fois que l'enneigement est limité, les stations sont donc bien préparées, souligne Amélie Vouardoux. Au Pays d'en Haut, comme à Château-d'Oex qui est fermé pour les fêtes, un programme 'vert' est ainsi prévu.

Et Amélie Vouardoux d'égrener: visites guidées, initiation au découpage, disc golf, escalades, vols en parapente, visites et goûter à la ferme.

Aujourd'hui, il est 'absolument nécessaire' de proposer ce type d'offres pour les non-skieurs, mais aussi les skieurs, car beaucoup ne veulent pas d'un forfait d'une journée, observe Véronique Kanel.

Ces activités sont donc de plus en plus prisées, qu'il y ait de la neige ou pas. En revanche, quand la poudre blanche manque, ces distractions prennent clairement le relais.

/ATS