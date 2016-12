Poursuite des évacuations à Alep sous contrôle de l'Onu

Des dizaines de véhicules transportant les derniers insurgés quittaient jeudi Alep. La Croix-Rouge internationale espère la conclusion en fin de journée de cette opération censée permettre au régime de proclamer la reconquête totale de la deuxième ville de Syrie.

Munis d'armes légères, des rebelles à bord d'une vingtaine de pick-up, taxis et voitures traversaient le matin le point de transit de Ramoussa dans le sud d'Alep, pour se rendre en zone rebelle, plus au nord, selon un correspondant de l'AFP.

'Nous nous attendons à ce que les derniers convois sortent aujourd'hui (jeudi)', a affirmé porte-parole du CICR en Syrie, Ingy Sedky. 'L'opération va se poursuivre toute la journée et si tout se passe bien l'évacuation se terminera ce soir'.

Elle a précisé que des 'dizaines de bus et de véhicules privés doivent sortir' du réduit de la ville septentrionale, principal enjeu du conflit syrien qui a fait depuis 2011 plus de 310'000 morts et poussé plus de la moitié de la population à la fuite.

Le régime de Bachar al-Assad attend la fin des évacuations pour annoncer sa reprise totale d'Alep, son plus important succès en près de six ans de guerre dévastatrice.

La neige s'en mêle

Lancée le 15 décembre, l'opération complexe d'évacuation a subi plusieurs retards en raison de la méfiance entre belligérants, des problèmes logistiques et depuis mercredi d'une tempête de neige qui a ralenti le transit des véhicules vers des territoires rebelles. La neige a cessé de tomber jeudi sur Alep mais les personnes attendent par un temps glacial d'être évacuées.

'Il est difficile de prévoir quand l'opération sera terminée, car les routes sont enneigées', a indiqué un responsable du groupe rebelle Ahrar al-Cham, Ahmad Qorra Ali.

Selon Ahmad al-Dbis, chef d'une unité de médecins et de volontaires qui coordonnent les évacuations à Khan al-Assal, point d'accueil en zone rebelle, 400 véhicules privés, dont des voitures, des minibus et des pickup ont quitté Alep durant la nuit et 'jusqu'aux premières heures du matin'.

Il a expliqué que les bus n'étaient pas chauffés et que les femmes, enfants et personnes âgées notamment souffraient du froid et n'avaient 'ni nourriture ni eau'.

D'après le CICR, environ 30'000 personnes ont été évacuées depuis le 15 décembre de l'enclave rebelle d'Alep, que les bombardements du régime ont réduit en ruines, après plus de quatre ans de combats et surtout de bombardements du régime et de son allié russe des derniers mois.

